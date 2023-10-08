انت الأن تتابع خبر من بين الأسرى لدى المقاومة .. أمريكيون وألمان ومكسيكيون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، الأحد، أن مواطنين أميركيين هم بين الأسرى الذين استطاعت حماس أخذهم في معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت فجر السّبت.

وردًا على سؤال لشبكة سي بي إس عمّا "إذا كان هناك حاملين للجنسية الأميركية بين مدنيين وعسكريين احتجزهم مقاتلو حماس".. قال: "فهمت أن بينهم (أميركيين) ولكنني لا أملك تفاصيل". كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الأحد، أنها تفترض وجود ألمان ضمن المعتقلين، فيما قالت المكسيك، إنه "من المعتقد أنّ حماس أسرت امرأة ورجلًا مكسيكيين"