انت الأن تتابع خبر فيديو كلمة أبو عبيدة كاملة .. وإعلان أسر مجموعة جديدة ووصول المقاتلين لعسقلان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، "تمكن مجاهدونا خلال ساعات نهار الأحد من الوصول لـ"مفكاعيم" وخاضوا اشتباكات ضارية أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى"، وأضاف: "تمكن مجاهدونا من الوصول إلى جنوب عسقلان المحتلة".

وأعلن أبو عبيدة عن "تمكن مجموعة من المجاهدين من اقتياد مجموعة جديدة من أسرى العدو وإيصالهم إلى غزة اليوم"، وأشار: "العدو قتل عددًا من جنوده بعد أسر مقاتلي القسام لهم".