انت الأن تتابع خبر أبو حمزة: نناشد الضفة بمواصلة المواجهة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم سرايا القدس (أبو حمزة): "نقف اليوم حماية للمقدسات وكسرًا للظلم الواقع على أسرانا في السجون" مضيفًا أنّ "المقاومة تؤكد مرة أخرى أنها عند التزاماتها بالدفاع عن المسجد الأقصى، لذا كان لزامًا علينا في المقاومة أخذ زمام المبادرة وإشعال معركة طوفان الأقصى"

وأضاف: "التاريخ الذي تصنعه غزة برجالها يجب أن لا يبقى حبيس قطاع غزة"، وأشار: "نناشد إخوتنا في الضفة العمل على مواصلة مواجهة الاحتلال".

وقال: "نؤكد أن وحدة الساحات في المنطقة كلها حاضرة في مواجهة العدو، والمقاومة في فلسطين في أفضل أحوالها وستواصل المعركة بكل قوة، وإنّ إنجازات المقاومة تقهر العدو باستمرار، ونحن أقرب إلى الحرية أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى أنّ المعارك متواصلة، وأنّه تمّ أسر عدد من الجنود.