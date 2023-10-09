انت الأن تتابع خبر محدث .. القسام: كل استهداف سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، الاثنين، أن كل استهداف للفلسطينيين ستقابله بإعدام رهينة إسرائيلي، وذلك ردًا على استمرار القصف الاسرائيلي لمناطق في غزة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ذكرت، في وقت سابق الاثنين، إن الغارات على قطاع غزة مستمرة، "حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن" الإسرائيليين.



واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته تنفذ واحدة من أكبر الغارات الجوية على الإطلاق ضد حركة حماس في قطاع غزة موضحًا أنه قصف 130 موقعا في غزة خلال الساعة الأخيرة.



وأفادت مصادر مطلعة بأن طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات عنيفة على وسط مدينة غزة.



واستهدفت إحدى الغارات مقر شركة الاتصالات في المدينة، كما امتد القصف إلى منزل في مخيم المغازي وسط القطاع.



وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون بجروح إثر استهداف منزل في خان يونس.



وذكرت مصادر اعلامية أن دفعات جديدة من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في المناطق الجنوبية.



وأفادت المصادر بأن دفعة كثيفة من الصواريخ أطلقت على منطقة عسقلان.



من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، توجيه ضربة صاروخية إلى سديروت وعسقلان.