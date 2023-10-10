انت الأن تتابع خبر لجنة التحقيق الدولية: هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، عن وجود أدلة واضحة بالفعل على أن جرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت في غزة.



وأضافت، الثلاثاء، أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي سيكلف بلا شك الكثير من الخسائر في أرواح المدنيين ويشكل عقابا جماعيا".



وأكدت اللجنة أنها تعتزم ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، وبالتحقيق في الأحداث الجارية وبتحديد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.



وشددت على أن السبيل الوحيد نحو إنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفقا للنتائج السابقة التي توصلت إليها اللجنة.