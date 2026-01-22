حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:29 مساءً - يسدل الستار على منافسات الدور الأول من دوري روشن السعودي بمباراة تتسم بالندية والإثارة، حيث يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على فريق القادسية مساء اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، وتكتسب هذه المباراة أهمية استراتيجية بالغة في ظل الصراع المشتعل على المربع الذهبي.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية يلا شوت بلس مباشر بأعلى جودة دون تقطيع في دوري روشن اليوم

قبل مباراة اليوم يمتلك القادسية في جعبته 33 نقطة تضعه في المركز الخامس بينما يطارد العميد صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة آمال تقليص الفارق لست نقاط كاملة؛ مما يبرر حالة الاستنفار الفني لدى الطرفين من أجل إنهاء هذا الشطر من المسابقة بنتيجة إيجابية تعزز من طموحاتهم في المنافسة المحلية.

كما يدخل القادسية اللقاء بمعنويات مرتفعة محاولًا استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار يعزز مكانته بين الكبار ويثبت أقدامه في المركز الخامس مبتعدًا عن ملاحقه المباشر.

بينما يدرك الاتحاد أن أي تعثر جديد قد يعقد حساباته في العودة للمنافسة على مراكز الصدارة ولذلك فمن المتوقع أن يندفع الفريقان للهجوم بحثًا عن هدف مبكر يربك الحسابات ويسيطر على مجريات اللعب.

متى تبدأ مباراة الاتحاد والقادسية؟

ينتظر جمهور الكرة السعودية انطلاق هذا الصدام الكروي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يوافق الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يشهد ملعب المباراة زخمًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا للحالة الفنية المتميزة التي يعيشها القادسية مؤخرًا ورغبة الاتحاد الأكيدة في استعادة توازنه وتصحيح المسار بعد تعثره في الجولة الماضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقادسية

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن نقل المباراة حصريًا عبر شاشة قناة ثمانية 1، وتسهيلًا على المشاهدين يمكن استقبال إشارة القناة عبر قمر نايل سات من خلال التردد 12360 باستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 3/4 لضمان تجربة مشاهدة تخلو من الانقطاع وتليق بتطلعات المشجع العربي الذي يترقب هذا النزال الكروي باهتمام كبير.

مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية عبر الإنترنت مجانًا

لتوسيع قاعدة المشاهدة حول العالم أتاحت الجهة الناقلة إمكانية متابعة البث المباشر لمباراة الاتحاد والقادسية عبر تطبيقات رقمية ذكية، حيث يمكن للجمهور الدخول عبر تطبيق ثمانية أو تطبيق جاكو والاستمتاع بمجريات اللقاء مجانًا وبجودة عادية تضمن استقرار البث.