حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:29 مساءً - تستعد العاصمة الرياض لاستقبال مواجهة كروية من طراز رفيع، حيث يفتح ملعب المملكة أرينا أبوابه لاستضافة لقاء يجمع بين الهلال والفيحاء في إطار منافسات الدوري السعودي، وما يجعلها مباراة مميزة هي الرغبة الجامحة لدى الزعيم في إحكام قبضته على قمة الترتيب التي يتربع عليها حاليًا بجدارة برصيد 41 نقطة.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء الأسطورة مباشر اليوم في دوري روشن 25 بدون تقطيع

في مباراة اليوم يسعى الفريق الهلالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد نقاط ثلاث جديدة تضمن له مواصلة قطار الانتصارات دون توقف وتوسيع الفارق مع ملاحقيه في سباق اللقب المثير.

كما يدرك فريق الفيحاء صعوبة المهمة التي تنتظره خارج الديار خاصة وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة؛ مما يجعل حاجته لتحقيق نتيجة إيجابية أمرًا ملحًا للغاية للخروج من دوامة النتائج المذبذبة وتحسين وضعيته في جدول الدوري.

ومن المنتظر أن نشهد صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين مدربين يسعى كل منهما لفرض أسلوبه وتحقيق مكاسب معنوية وفنية تتجاوز مجرد النقاط الثلاث لكون المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقوة الهلال الهجومية أمام تنظيم الفيحاء الدفاعي المتوقع.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن حصولها على حقوق نقل منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم حصريًا حيث وقع الاختيار على قناة ثمانية 1 لتكون النافذة الرسمية التي تنقل تفاصيل مباراة الهلال والفيحاء مباشرة.

كيف تتابع البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت مجانًا

تتوفر خدمة البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء عبر التطبيقات الرقمية بكل سهولة ويسر، إذ يمكن لعشاق الكرة السعودية مشاهدة اللقاء بجودة عادية وبشكل مجاني تمامًا من خلال تطبيق ثمانية الرسمي أو عبر منصة جاكو التي توفر التغطية الحية للمباراة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في ملعب المملكة أرينا

ينتظر الجميع مساء يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 بفارغ الصبر لمتابعة هذا النزال الكروي الذي سيبدأ رسميًا عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ستكون صافرة الانطلاق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن يشهد ملعب المملكة أرينا حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قبل أنصار الهلال الراغبين في دعم فريقهم لتثبيت أقدامه في المركز الأول قبل الدخول في المنعطفات الحاسمة من عمر المسابقة المحلية.