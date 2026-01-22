ارتفاع في سوق الصاغة.. أسعار جرام الذهب والسبائك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:29 مساءً - شهدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، حالة من الارتفاع في سوق الصاغة.

وسط ترقب كبير من المواطنين لحركة البيع والشراء في سوق الصاغة، وارتفعت معدلات البحث في جوجل عن أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 6500 جنيه.

وطرح سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 7428 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5571 جنيهًا.

فيما بلغت سعر سبيكة الذهب 100 جرام عند 753786.00 جنيه.