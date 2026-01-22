وادى دجلة يهزم غزل المحلة 3-2 ويقتحم المربع الذهبى بدورى نايل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:30 مساءً - حقق فريق نادي وادي دجلة، فوزا مثيرا على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) لموسم 2025-2026.

تقدم المحلة عن طريق موانجا في الدقيقة الأولى، وتعادل دجلة عن طريق سيف تقى في الدقيقة التاسعة، وأضاف على حسين الهدف الثانى للفريق الدجلاوي في الدقيقة 20، بينما سجل محمد عبد الرحيم الهدف الثالث في الدقيقة 26، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تحصل المحلة على ضربة جزاء أهدرها أحمد شوشة بعد تصدى مميز من عمرو حسام، لكن في الأنفاس الأخيرة نجح عبد الرحيم عمورى من تسجيل هدف ثان لزعيم الفلاحين.

بهذه النتيجة، يحتل وادي دجلة المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 5 أخرى، بينما خسر 3 مباريات، يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، بعد أن فاز في مواجهتين، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا.

خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو.

خط الهجوم: جريندو، جيمي موانجا.

تشكيل وادى دجلة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: شادى ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش

الوسط: محمد عبد العاطى، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا

الهجوم: على حسين