اطّلع على الشوط الأول يلا شوت بلس.. بث مباشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجدد الإثارة في الملاعب السعودية مساء الخميس الموافق 22 يناير 2026 حين يصطدم طموح نادي الاتحاد برغبة القادسية في مواجهة كروية نارية يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد، ولعل ما يمنح هذا اللقاء صبغة خاصة هو الصراع الرقمي المحتدم.

إذ يطمع العميد صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة في تقليص الفارق مع خصمه القادسية الذي يسبقه في المركز الخامس بـ 33 نقطة؛ مما يجعل النقاط الثلاث الليلة بوابة عبور مثالية نحو المربع الذهبي وإثبات الجدارة في واحدة من أقوى جولات دوري روشن السعودي للمحترفين.

شاهد الشوط الأول يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية الأسطورة مباشر بدون تقطيع بجودة عالية hd دوري روشن

لكل من يتساءل عن كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية فإن شبكة قنوات ثمانية الرياضية تنفرد ببث منافسات الدوري السعودي حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تقرر نقل أحداث المباراة عبر قناة ثمانية 1 HD لضمان تغطية احترافية وشاملة؛ مما يتيح للجماهير الاستمتاع بتفاصيل اللقاء بصورة نقية وصوت المعلق المتألق فهد العتيبي الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية

ضربت رابطة الدوري السعودي موعدًا ثابتًا لانطلاق هذا الصدام الكروي، حيث تبدأ المباراة رسميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو ما يوافق السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد المدرجات حضورًا لافتًا من عشاق الفريقين نظرًا للأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه الجولة السابعة عشرة في رسم ملامح المنافسة على المراكز المتقدمة خاصة وأن كلا الفريقين يمتلكان كوكبة من النجوم القادرين على صنع الفارق في أي لحظة من عمر اللقاء.

مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر مجانًا

في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده النقل الرياضي بات بإمكان المشجعين متابعة مباراة الاتحاد والقادسية بكل سهولة عبر شبكة الإنترنت، حيث توفر منصة ثمانية بثًا مباشرًا ومجانيًا من خلال تطبيقها الخاص الذي يتيح للجماهير البقاء في قلب الحدث أينما وجدوا.

وسواء كنت تفضل المشاهدة عبر هاتفك المحمول أو الأجهزة الذكية فإن تطبيق ثمانية يوفر جودة بث مستقرة تتناسب مع سرعات الإنترنت المختلفة لضمان عدم تفويت أي هجمة أو هدف في هذا النزال الذي يحبس الأنفاس.