وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام ٢٠٢٦

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 09:30 مساءً -

تلقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف رسالة من قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام للعام الميلادي ٢٠٢٦.

وأعرب وزير الأوقاف عن تقديره لقداسة البابا، ورسالته التي تحمل معاني السلام الإنساني المشترك.

جاءت رسالة قداسة البابا التي اختارها لليوم العالمي التاسع والخمسين للسلام بعنوان: «السلام لكم جميعًا: نحو سلامٍ مُجرَّد من السلاح ويُجَرِّد من السلاح»، بما يعكس دعوة صادقة إلى نبذ العنف، وترسيخ ثقافة الحوار، وتعزيز قيم التعايش الإنساني، واحترام الكرامة الإنسانية.

كما أعرب قداسة البابا عن أطيب التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد، راجيًا أن يدوم السلام في مصر الحبيبة، وأن يسود الأمن والاستقرار ربوع العالم أجمع، مؤكدًا أن الأديان جميعًا جاءت لترسيخ السلام، وصون الإنسان، وبناء عالم أكثر عدلًا ورحمة.