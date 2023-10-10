انت الأن تتابع خبر بوارج الاحتلال تقصف ميناء غزة وتدمر مراكب الصيادين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصفت بوارج حربية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، بعشرات القذائف.



وأفادت مصادر اعلامية ، بسقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية صوب ميناء الصيادين، ما أدى إلى دمار كبير في الميناء والمراكب.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.