صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

انت الأن تتابع خبر بوتين ينتقد سياسة الاستيطان الاسرائيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة،الاربعاء، ووصف "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة. وأشار إلى أن: "القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما".



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.





ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.