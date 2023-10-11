انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف محيط بلدات في جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر اعلامية، الاربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط بلدات يارين ومروحين وعيتا الشعب والضهيرة جنوبي لبنان.



وفي غزة، تحدثت مصادر عن تواصل الغارات الإسرائيلية.



بالمقابل .. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تم البدء في نقل مرضى من مستشفيات شمالي إسرائيل إلى أخرى بالوسط خشية تفجر الأوضاع هناك.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مخاوفه من تسلل مسلحين إلى أشكول وزيكيم في غلاف غزة، داعيا الإسرائيليين إلى التزام البيوت.