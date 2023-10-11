إصابات مباشرة .. اتفرج حزب الله ينشر مقطع استهدافه لجنود الاحتلال

انت الأن تتابع خبر صابات مباشرة .. اتفرج حزب الله ينشر مقطع استهدافه لجنود الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر حزب الله اللبنانيّ مقطع فيديو يظهر استهدافه تجمعًا لعدد من الجنود الإسرائيليين قرب موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة ردًا على الاعتداءات الإسرائيليّة على مقاتليه الإثنين الماضي، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثةٍ منهم نعاهم الحزب وشَيّعهم.

وكانَ الحزب استهدف، صباح الأربعاء، موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة، حيثُ قالَ في بيانٍ له إنّ العملية أدّت إلى "سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح". وهذا نصّ البيان:

"‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية اللإثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى ‏استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح ‏الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات ‏المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح. ‏

إنّ المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي ‏تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء، وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم"

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