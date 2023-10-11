إصابات مباشرة .. اتفرج حزب الله ينشر مقطع استهدافه لجنود الاحتلال

انت الأن تتابع خبر صابات مباشرة .. اتفرج حزب الله ينشر مقطع استهدافه لجنود الاحتلال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشر حزب الله اللبنانيّ مقطع فيديو يظهر استهدافه تجمعًا لعدد من الجنود الإسرائيليين قرب موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة ردًا على الاعتداءات الإسرائيليّة على مقاتليه الإثنين الماضي، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثةٍ منهم نعاهم الحزب وشَيّعهم.
وكانَ الحزب استهدف، صباح الأربعاء، موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة، حيثُ قالَ في بيانٍ له إنّ العملية أدّت إلى "سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح". وهذا نصّ البيان:
"﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ في ردٍّ حازم على الاعتداءات الصهيونية اللإثنين الموافق في 09/10/2023 والتي أدّت إلى استشهاد عدد من الأخوة المجاهدين وهم الشهداء: حسام ابراهيم، علي فتوني، علي حدرج. قام مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء 11/10/2023 باستهداف موقع الجرداح الصهيوني مقابل منطقة الضهيرة بالصواريخ المُوجّهة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات المؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.
إنّ المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء، وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم"