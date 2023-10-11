انت الأن تتابع خبر نيويورك تايمز : قادة إيران فوجئوا بهجوم حماس والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر استخباري أميركي، الاربعاء، أن مسؤولا كبيرا بالمخابرات أبلغ الكونغرس أن لا صلة مباشرة لإيران بهجوم حماس.



وذكرت الصحيفة أن قادة إيران الذين يعلمون عادة بالهجمات فوجئوا بهجوم حماس على إسرائيل.

وكان نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، جوناثان فاينر قد اتهم، الثلاثاء، إن إيران متواطئة على نطاق واسع في الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلّف أكثر من 1000 قتيل.

وصرّح فاينر في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية: "ما يمكنني قوله دون أدنى شك هو أن ايران متواطئة على نطاق واسع في هذه الهجمات".

وأضاف: "كانت إيران الداعم الرئيسي لحماس منذ عقود. لقد قدموا لهم الأسلحة، والتدريب، والدعم المالي".

وتابع: "ولذلك، فيما يتعلق بالتواطؤ الواسع، نحن واضحون للغاية بشأن دور إيران".

لكنه استدرك قائلا: "ما لم نره بعد في هذه اللحظة وما زلنا ننظر إليه عن كثب هو أدلة على تورط مباشر في الهجوم الحالي، وهو ما تفعله أيضا القوات الإسرائيلية".