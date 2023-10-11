انت الأن تتابع خبر مصادر: 15 طائرة شراعيّة تعبر من لبنان إلى شمال فلسطين المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبريّة إنّ طائرة شراعية من لبنان تسللت بإتجاه الجليل والخشية من وصول مقاتلين للمستوطنات.

وأضافت الوسائل إنّ الطائرات الشراعية محمّلة بالمقاومين، فيما نقلت الإعلام العبري عن جيش الاحتلال دعوته للمستوطنين في كل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة لالتزام منازلهم .

وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى في الاحتلال: إنّ بعض الطائرات التي تسللت من لبنان تحمل أشخاص.

هذا ومازالت تدوي صافرات الإنذار الآن في كل مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق، قالت كتائب القسام عبر حسابها في تيليجرام، إنّها قصفت مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز "R160"، كما أنّها هاجمت مربضًا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين من طراز "الزواري" .