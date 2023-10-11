انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 1100 بينهم 8 صحفيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 1100 شهيد، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، موضحة أن من بين الشهداء؛ 603 رجال و171 امرأة، و326 طفلا.



وبحسب بيان الوزارة ، الأربعاء، ارتفعت أيضا حصيلة المصابين في غزة إلى 5339 مصابا بجروح مختلفة، منهم 3378 رجلا، و744 امرأة، و1217 طفلا.



وبينت أن إجمالي المجازر المرتكبة بحق عائلات غزة بلغت 28 مجزرة، كما استشهد 10 من الطواقم الطبية، وتضررت 14 مؤسسة صحية.

وفي السياق .. أكد نائب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 8 صحفيين، إضافة إلى 2 مفقوين.

وتحدث لوسائل اعلام ، عن استشهاد الصحفي، محمد أبو مطر، خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم للمنازل والبيوت في رفح.

وأفاد بتعرض 10 صحفيين لإصابات، إضافة إلى تدمير مكاتب أكثر من 40 مؤسسة إعلامية في غزة.

ونوه بأنه تم العثور على الصحفية، سلام ميمة، على قيد الحياة، والتي أعلنت النقابة سابقا عن أنها مفقودة، مبينا أن فرق الإنقاذ تحاول انتشالها وزوجها وأبناءها من تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الصحفيين في غزة يتعرضون لأعلى درجات الخطورة، حيث أصبحت قدرتهم على التحرك داخل القطاع صعبة جدا وغالبيتهم يتواجدون في المستشفيات.

وأكد الاستهداف الممنهج للصحفيين في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقطع وتشويش الاتصالات والإنترنت، لافتا إلى أكثر من 1200 صحفي يمثلون وسائل إعلام محلية ودولية في القطاع.

كما تحدث عن مكالمات يتلقاها الصحفيون في غزة من جهاز المخابرات الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي تهددهم بقصف منازلهم إن لم يخلوها، حيث قصفت منازل عشرات منهم.