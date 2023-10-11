انت الأن تتابع خبر تحذيرات من عواقب اجتياح إسرائيلي بري محتمل لقطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر القائد السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء احتياط يتسحاق بريك، الأربعاء، من عواقب اجتياح إسرائيلي بري محتمل لقطاع غزة.

وقال بريك في حديث لوسائل اعلام أنه إذا اراد الجيش الإسرائيلي اجتياح غزة، فعليه أن يفهم أنه يوجد داخلها اليوم عبوات جانبية وألغام في كل شارع، وفي كل منزل سيكون لديك انفجار.

وأضاف: “إنهم (مقاتلي الفصائل الفلسطينية) موجودون في أعماق الأنفاق، ويتراوح عددهم بين 30 و40 ألف مسلح. إنهم ليسوا على السطح بل يظهرون ويطلقون النار”.

وتابع مخاطبا الجيش: إذا نجحت في احتلال غزة، فسوف يستمرون في إطلاق النار عليك وقتلك من الأرض ، محذرا من أنه سيكون هناك تآكل رهيب في القوة، وخسائر، فهذه ليست الطريقة التي تربح فيها الحرب .

واعتبر أنه “من أجل أن تربح الحرب، يجب على الجيش أن يتصرف بشكل جراحي، وأن يحدد نقاط الضعف والضرب بقوة هناك، سواء كان ذلك على الأرض، أو بدعم جوي ومدفعي أو من البحر، للوصول إلى نقاط الضعف”.

وكان بريك قائد سرية بالجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 بين إسرائيل ومصر وسوريا.

وفي حديثه عن الهجوم الذي نفذته حركة حماس والفصائل الفلسطينية السبت على مستوطنات غلاف غزة، قال بريك: لقد فوجئت للغاية بما حدث مع المخابرات.

وأكد أن “المخابرات لم تدرك لمدة عام كامل أنه تم إعداد عملية لنا هنا، من المحتمل أنهم (مسلحي الفصائل) قاموا بتدريب منسق ومتزامن ولم ندرك أنه كان تدريبا، كيف يمكن أن يحدث ذلك؟”.

وأضاف: “السخافة الأكبر، أنه قبل هذا الحدث بثلاثة أيام، جلس رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) مع وزير الدفاع (يوآف غالانت) ورئيس الأركان، ورئيس مجلس الأمن القومي، وقالوا لنا اهدأوا لأنهم (حماس) مرتدعون ولا نية لديهم (لتنفيذ هجوم)”.

واعتبر الضابط السابق أن ما حدث “أخطر بكثير من حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973” التي اندلعت بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى.