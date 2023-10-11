انت الأن تتابع خبر اتفرج مراسل "والا" العبري في "بئيري" .. وصواريخ المقاومة متواصلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق رشقات صاروخية كبيرة عند "تاسعة البهاء" مساء الأربعاء، استهدفت "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت"، ردًا على المجازر واستهداف البيوت المدنية.

كما استهدفت صواريخ المقاومة، طوال الأربعاء، برشقات كبيرة، "تل أبيب" وعسقلان و"سديروت"، ووصلت حيفا. في ظل استمرار العدوان واستهداف المدنيين الفلسطينيين الآمنين.

كما تتواصل عمليات المقاومة في مستوطنات غلاف غزّة، وتداوت مواقع عبرية حجم الدمار الذي لحق عددًا من المستوطنات منها موقع كيبوتس بئيري، ونشرت فيديو للمراسل العسكري لموقع والا العبري "أمير بوخبوط" وهو يرصد حجم الدمار الكبير الذي لحق كييوتس بئيري على يد مقاتلي كتائب القسام، وهو يقول "هذا مرعب".. وحصلت له مفاجئة في النهاية.