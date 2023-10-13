انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستعد للاجتياح البري وانهيار القطاع الصحي والشهداء1537 .. آخر التطورات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مصادر صحفية صهيونية ليل الخميس الجمعة، ان جيش الاحتلال الصهيوني جاهز للبدء باجتياح بري لقطاع غزة، بعد عملية قصف غير مسبوقة في التاريخ تزامن معها قطع للغذاء والدواء والماء عن مليوني ونصف المليون فلسطيني ، بغطاء أميركي غربي، وصمت عربي.



وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر.والهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة"، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".

وصادق الكنيست رسميا على إقامة حكومة الطوارئ من خلال انضمام رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، وأربعة أعضاء كنيست من معسكره إلى الحكومة كوزراء من دون حقائب وزارية، وذلك تمهيدا لمشاركة غانتس في "كابينيت الحرب". وصوت لصالح إقامة حكومة الطوارئ الإسرائيلية 64 عضو كنيست مقابل معارضة 4 آخرين.

واعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقامة حكومة طوارئ، مشدداً على أن "القيادة الإسرائيلية موحدة". وقال نتنياهو: إن "نحارب بكل قوة وبدأنا بالهجوم وتلقينا مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات"، مضيفاً: "حصلنا على تأييد منقطع النظير لمواصلة الحرب وأطلب تعزيز قوة رجالنا في الجبهات، ومصيرنا على المحك".

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت: " ما تعرضنا له شديد وخطيرأ ولم نر له مثيلاً منذ 1948، والآلاف هجموا علينا بهدف القتل والتدمير"، مضيفاً: "لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائليين".

وزير الخارجية الأميركي

وكرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على ما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" في مواجهة أي تهديد، وذلك رغم الخسائر البشرية الفادحة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن "الوضع معقد ونريد أن نجنب المدنيين أي أذى"، وقال إن الولايات المتحدة ستعمل بكل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين "على عكس (حركة المقاومة الإسلامية) حماس التي اتخذتهم دروعا بشرية"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه يجري نقاش فتح ممرات آمنة مع إسرائيل ومصر، لكنه أضاف أن "الوضع معقد وعلى إسرائيل أخذ خطوات تتيح الدفاع عن نفسها".

وقال بلينكن "لن أتحدث في تفاصيل العمليات وما يمكن أن تقوم به إسرائيل"، معتبرا أن ما يميزهم "هو احترام القانون الدولي"، رغم تحذيرات أممية ومنظمات دولية من كارثة إنسانية وشيكة بغزة نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي وقطع الماء والكهرباء عن القطاع المحاصر بما يعد جريمة حرب.

نقص حاد في كميات المياه

قالت بلدية غزة إنها تعاني من نقص حاد في كميات المياه بعد أن وصلت نسبة النقص إلى نحو 90% بسبب وقف الاحتلال الإسرائيلي إمدادات المياه و الكهرباء عن قطاع غزة وتوقف عمل محطة تحلية مياه البحر في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وتدمير المباني والمنشآت السكنية وتضرر البنية التحتية بشكل كبير وخاصة آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

وتوقعت البلدية في بيان لها، اليوم الخميس، أن يعاني سكان قطاع غزة من نقص المياه معاناة شديدة في الفترة الحالية والفترة القادمة.

وأضافت "نعمل حالياً على توفير ما يمكن من المياه للتخفيف من الأزمة، في وقت أصبحت فيه الكارثة الإنسانية واقعًا حقيقيًا.

مؤسسات إعلامية بغزة توقفت عن العمل

اكدت نقابة الصحفيين، الخميس، بأن مؤسسات إعلامية بغزة توقفت عن العمل بعد نفاد الوقود لتشغيل الكهرباء فيها وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن توقف هذه المؤسسات عن العمل، يؤثر مع مرور الوقت على توقف غالبيتها بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهدد بنفس المصير.

وتقول النقابة إن ذلك يأتي وسط تحذيرات من أن ذلك سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازر دون أن يكشف عنها.

الصحة بغزة: بدأنا بالانهيار الفعلي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، د.أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن "المنظومة الصحية بدأت بالانهيار الفعلي".

وأضاف بأن "أسرة العناية المركزة (حتى بعد توسعتها) امتلأت تماماً والجرحى الذين يحتاجون لأسرة العناية لا مكان لهم"، مشيراً إلى أن "عدد المصابين أكبر من قدرات غرف العمليات".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، استشهاد 1203 مواطنين، فيما أصيب 5763 آخرون بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي يستمر لليوم السادس على التوالي.

في سياق متصل، تُواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع، حيث شهدت الـ 24 ساعة الماضية، تكثيف الطائرات الحربية من غاراتها التي تشتد قوة.

1537 شهيداً و6612 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ليل الخميس الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 1537 مواطناً منهم (500 طفلا و276 سيدة) وإصابة 6612 مواطناً آخر بجراح مختلفة منهم (1644 طفلا و 1005 سيدة).

وبينت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أن من بين المصابين في العدوان على قطاع غزة خمسة مواطنين يحملون الجنسية المصرية.

اسرائيل تلقي نحو 6000 قنبلة على غزة

وأعلن الجيش الإسرائيلي امس الخميس، عن إلقاء 6000 قنبلة على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع يوم السبت الماضي ضمن عملية طوفان الأقصى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وأكدت «القناة السابعة» الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل هجومه بقوة على البنية التحتية للحركات الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأفادت القناة، أن سلاح الجو الإسرائيلي، قد ألقى، حتى الآن، نحو 6000 قنبلة ضد أهداف تابعة لحركة حماس في غزة.

من جانه نقل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة قولها إن القصف العنيف الذي تشنه إسرائيل على القطاع، تسبب بتدمير ما لا يقل عن 2540 وحدة سكنية في القطاع أو جعلها غير صالحة للسكن.