انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: الاحتلال أبلغنا بضرورة مغادرة 1.1 مليون من شمال غزة إلى جنوبها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت رويترز في وقت مبكر من الجمعة عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله إنّ "جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن 1.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الـ 24 ساعة المقبلة، فيما يخشى الفلسطينيون أن يكون مقدمة لعملية مخططة. الهجوم البري الإسرائيلي".

وقالت رويترز "لم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيليّ تعليقًا على الفور على التحذير، الذي جاء في الوقت الذي حشدت فيه دبابات بالقرب من حدود غزة وقصفت القطاع الفلسطيني بضربات جوية"

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "تعتبر الأمم المتحدة أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة دون عواقب إنسانية مدمرة"، وقال "إن الأمم المتحدة تدعو بقوة إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وقال "دوجاريك إن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي ينطبق أيضًا على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات".