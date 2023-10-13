انت الأن تتابع خبر انتشال الشهداء في غزة متواصل والأونروا تخاطب الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حثت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس.

وأشارت على منصة إكس، إلى انها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

هذا وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على شمال غربي مدينة غزة، وعلى مخيم البريج وسط القطاع.

وتم انتشال 10 شهداء بعد قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق انتشلت فرق الإنقاذ والسكان 17 شهيدا جراء قصف منزل عائلة أبو مدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما انتشلت فرق الإنقاذ 3 شهداء بينهم طفلة بعد قصف منزل عائلة أبو جزر غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة، إن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، يشهد ارتفاعا كبيرا.

ومنذ 7 تشرين الأول، تم تسجيل ما مجموعه 49 هجوما شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين مما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها القوات الإسرائيلية.

ومن بين الحوادث التي تم الاشارة إليها، عندما قامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، يقال إنهم من بؤرة إيش كوديش الاستيطانية، وبدعم من القوات الإسرائيلية، بمداهمة قرية قصرة (نابلس) وأطلقوا النار ورشقوا الحجارة باتجاه منازل الفلسطينيين، حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين على يد مستوطنين وواحد على يد جندي.

وفي اليوم التالي، قُتل أب وابنه من نفس المجتمع برصاص المستوطنين الإسرائيليين أثناء حضورهما جنازة المتوفى.

إلى ذلك، بدأت 35 عائلة فلسطينية تضم 214 فردا من تجمعي وادي السيق والمعراجات البدويين (رام الله) في مغادرة منازلهم في أعقاب المضايقات والهجمات المنهجية التي شنها المستوطنون الإسرائيليون، مما أثار المخاوف من الترحيل القسري.

وفي سياق منفصل، اجبر أكثر من 423 ألف شخص على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع على التوالي، وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوشا" في بيان إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء الخميس "بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً ليصل إلى 423.378 نازحاً".

هذا واعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن إطلاق صاروخين من منظومة القبة الحديدية تجاه جسم طائر رصد في أجواء شمال فلسطين المحتلة، وسمع دوي انفجارات في المكان، والجسم عاد إلى مكانه.