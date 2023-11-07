انت الأن تتابع خبر الأمريكي المعني بمفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل يصل إلى لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل إلى لبنان الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، آموس هوكشتاين حيث من المقرر أن يلتقي رئيسي البرلمان اللبناني نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.



يأتي ذلك، بعدما كشف المدير العام السابق للأمن العام في لبنان عباس ابراهيم أنه وهوكشتاين يشاركان في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال اللواء إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية منذ يومين، إن المفاوض الأمريكي أموس هوكشتاين اتصل به وطلب منه المشاركة في مفاوضات عملية تبادل الأسرى، موضحا أنه كان له دور مع المسؤول الأمريكي بشأن خروج حاملي الجنسية المزدوجة والجرحى من قطاع غزة.



من الجدير ذكره، أن هوكشتاين هو المفاوض الأمريكي الذي توسط بين لبنان وإسرائيل للوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية المرتبطة بالثروة الغازية بالبحر المتوسط، كما أن اللواء ابراهيم كان له باع طويل في ملفات أمنية عدة في المنطقة خلال السنوات الـ10 الماضية.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بوقت سابق أن عدد الأسرى الموجودين في غزة، لدى الفصائل الفلسطينية، بلغ 241 شخصا.



وأفرجت حماس بوقت سابق عن أسيرتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهن في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.