انت الأن تتابع خبر وفاة 6 وإصابة 11 بسبب حريق في كوريا الجنوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت وكالة يونهاب، الخميس، نقلًأ عن خدمة الإطفاء، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم، وأُصيب 11 آخرون بسبب حريق نشب في فندق بكوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة، عن خدمة الإطفاء في مقاطعة "كيونج جي"، القول إنّ الحريق اندلع في الطابق الثامن من الفندق، المكوَّن من تسعة طوابق في بوتشون جنوب العاصمة سيول، في المساء.

وأضافت الوكالة أن السلطات أرسلت 46 شاحنة إطفاء، و150 رجل إطفاء، إلى مكان الحادث، ونقلت "يونهاب" عن مسؤول إطفاء أنه قد يكون هناك مزيد من الوفيات أو المصابين، في ظل عدم إخماد الحريق.