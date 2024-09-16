انت الأن تتابع خبر يحيى السنوار يوجه رسالة للفلسطينيين والعالم قريبًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، "سيوجه رسالة مباشرة إلى الشعب الفلسطيني والعالم قريبا".



وقال حمدان، في تصريحات صحفية، إن "يحيى السنوار، متواجد داخل فلسطين ولن يغادرها"، مؤكدًا أنه "مستعد للاستشهاد ألف مرة لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين".



وأضاف أن "إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها"، متابعًا: "الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلًا من الاستمرار في القتال".



وأنشأ جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك)، وحدة خاصة لتعقب واغتيال يحيى السنوار، الذي تعتبره إسرائيل "العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى".



وتُخصص إسرائيل موارد هائلة لملاحقة السنوار، ولكن رغم الجهود المكثفة، فإنه يفلت في كل مرة من الاستهداف بفارق ساعات، كما أن السنوار تخلى عن استخدام الهواتف والوسائل الإلكترونية، معتمداً على شبكة مراسلين لإدارة العمليات العسكرية لحماس.