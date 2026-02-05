اطّلع على| صور مقتل سيف الإسلام القذافي أثناء الصلاة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 04:25 مساءً - أعلن الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عن اقتحام 4 مسلحين لمنزل سيف الإسلام في مدينة الزنتان، وحدث بينهما اشتباكات انتهت بمقتل نجل القذافي.

مقتل سيف الإسلام القذافي

وكشف مكتب النائب العام في طرابلس عن مقتل سيف الإسلام القذافي إثر تعرضه لأعيرة نارية أسفرت عن مقتله.

موعد دفن سيف الإسلام القذافي

ومن جانبه، أوضح محمد معمر القذافي موعد دفن شقيقه عقب صلاة الجمعة غدًا في مدينة بني وليد.

سبب اختيار مدينة بني وليد لدفن سيف الإسلام بداخلها

وجاء اختيار عائلة القذافي لمدينة بني وليد لإتمام مراسم دفن سيف الإسلام تقديرًا لمكانتها المرموقة واعترافًا منهم برموزها الوطنية والاجتماعية.