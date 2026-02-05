موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 وطريقة الاستعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 04:25 مساءً - يبحث العديد من الأشخاص مؤخرًا، عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، والذي يتم صرفه بالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في شهر يوليو من العام الماضي، حيث إنه من المقرر صرف المعاشات في المواعيد المحددة كما هي دون أي تغيير.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2026

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، موعد صرف معاشات شهر مارس 2026، ليكون كما هو في ميعاده المحدد دون تغيير وهو اليوم الأول لكل شهر ميلادي، وبذلك سيتم الصرف في يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل لعام 2026.

أماكن صرف معاشات مارس 2026 في مصر

أما عن أماكن صرف معاشات مارس 2026 في مصر تتمثل كما يلي:

عبر ماكينات الصراف الآلى بكافة البنوك.

من خلال فروع البنوك في جميع المحافظات.

كذلك من خلال منافذ شركة فوري المعتمدة.

أيضًا عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف.

الصرف من خلال مكاتب البريد المصري.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مارس

يوجد بعض من الخطوات اللازمة، للاستعلام عن معاشات شهر مارس لهذا العام 2026، تتمثل كما يلي: