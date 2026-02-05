بنسبة نجاح 76.21%.. رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 04:25 مساءً - اعتمد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، منذ قليل، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم الترم الأول لهذا العام الدراسي 2025-2026، بنسبة بنجاح بلغت 76.21% على مستوى المحافظة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الفيوم

أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه بلغت نسبة نجاح طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم نحو 76,21%، بينما بلغت نسبة النجاح 100% للطلاب في القسم المهني،.

أوضح أنه تم رفع النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من التعرف على الدرجات والمجموع الكلي لكافة المواد الدراسية بكل سهولة وبأي مكان وخلال أي وقت، وذلك دون عناء الذهاب والتوجه للمدارس والتواجد في الزحام.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2026 الفيوم

فور اعتماد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 الفيوم لهذا العام الدراسي الحالي، ويكون ذلك عبر هذا الرابط.

الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الأول

يمكن الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الأول 2026، من خلال الخطوات المقبلة: