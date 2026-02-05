قبل رمضان.. موعد مرتبات شهر فبراير 2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 04:25 مساءً - ينتظر الموظفون في القطاعات الحكومية معرفة موعد مرتبات شهر فبراير 2026، لا سيما بعد الأنباء السارة التي أعلنتها الدولة بتقديم مواعيد الصرف، ويهدف هذا الإجراء الحكومي إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المصرية ومساعدتهم في ترتيب احتياجاتهم المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

حددت وزارة المالية جدولاً زمنياً منظماً لعمليات الصرف لمنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وجاءت المواعيد كالتالي:

انطلاق الصرف (يوم الأحد 22 فبراير)، حيث يبدأ صرف المستحقات رسمياً بدلاً من الموعد السابق (24 فبراير)، وتشمل هذه الدفعة: مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجالس القومية لحقوق الإنسان والدفاع الوطني، كما تضم وزارات الإسكان، التموين، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، ومديريات النقل والطرق.

المرحلة الثانية (يوم الأربعاء 25 فبراير) وهي مخصصة لقطاعات: التربية والتعليم، التعليم العالي، العدل، والكهرباء، وتشمل أيضاً وزارات الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، بالإضافة إلى مجلس الوزراء والأزهر ودار الإفتاء، كذلك تضم القائمة الهيئات القضائية مثل المحكمة الدستورية والنيابة العامة والإدارية.

أيام الاستكمال (26 و27 و28 فبراير)، وخُصصت هذه الأيام لكافة العاملين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم في المواعيد المقررة لكل فئة.

الحد الأدنى لمرتبات فبراير 2026 حسب الدرجات الوظيفية

وفقاً للسلم الوظيفي المعتمد، يحصل الموظفون على رواتبهم وفقاً للدرجات الوظيفية المحددة في الجدول التالي: