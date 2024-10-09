انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة .. حصيلة الشهداء في لبنان وغزة ترتفع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، والإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيانات منفصلة، حصيلة الشهداء في جنوب لبنان وفي غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أن 2141 شهيدا ارتقوا، في حين أصيب 10 آلاف و99 لبنانيا منذ بداية العدوان في 8 أكتوبر 2023.

هذا وارتقى 72 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 55 منهم شمالي القطاع.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

فيما أعلن الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء من الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 176 صحفيا وصحفية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.