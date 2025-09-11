الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، رئيس بلدية بلدة سيلة الظهر،عبد الفتاح أبو علي بعد اقتحام منزله في البلدة الواقعة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل رئيس بلدية سيلة الظهر جنوب جنين

وأفادت مصادر مطلعة بأن قوات جيش الاحتلال داهمت البلدة في ساعات الفجر الأولى، وحاصرت منزل رئيس البلدية قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق حملات الدهم والاعتقال اليومية التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، والتي تطال نشطاء وأسرى محررين وقيادات محلية فلسطينية.