الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، عددا من المواطنين الفلسطينيين من بلدة بدو شمال غربي القدس.

القوات الإسرائيلية تعتقل عدداً من الفلسطينيين بشمال غربي القدس

وذكرت محافظة القدس، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم، أن «الاحتلال اعتقل عدداً من المواطنين في بلدة بدو خلال عملياته المتواصلة شمال غربي القدس لليوم الرابع على التوالي».



ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، «تتعرض قرى وبلدت شمال القدس منذ أربعة أيام إلى حملة مداهمات واسعة للمنازل واعتقالات في بلدتي قطنة والقبيبة وبدو، واعتدت على المواطنين، وعبثت بمحتوياتها وفتشتها، واحتجزت مواطنين وحققت معهم ميدانياً».