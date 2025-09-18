الرياض - كتبت رنا صلاح - سمحت الرقابة العسكرية للاحتلال، مساء الخميس، بنشر أسماء جنديي الاحتلال، أحدهما ضابط برتبة عقيد، قُتلا في إطلاق النار عند معبر اللنبي.

جيش الاحتلال يكشف هوية قتيليه في عملية معبر اللنبي

كما أعلن جيش الاحتلال رسميًا عن هوية القتيلين بعد إبلاغ عائلتيهما، وهما:

العقيد (احتياط) يتسحاق هروش، البالغ من العمر 68 عامًا، من سكان القدس. خدم كضابط في وحدة الاحتياط التابعة للإدارة المدنية.



العريف أورن هيرشكو، البالغ من العمر 20 عامًا، من تل موند خدم كمسؤول ارتباط مع القوات الأجنبية في لواء "تيفيل".

وبحسب الإعلام العبري تم تحييد المنفذ الذي يزعم جيش الاحتلال بأنه منفذ العملية.