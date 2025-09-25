الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65,502 شهيدا و167,376 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

83 شهيدا و216 مصابا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت "صحة غزة" في بيان، الخميس، أن 83 شهيدا و216 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن عدد من وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 7 والإصابات 50، ليرتفع إجمالي عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,538، وأكثر من 18,581 إصابة.