 24 شهيدا برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر الجمعة

الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد، منذ فجر الجمعة، 24 فلسطينيا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إنه نُقل 10 شهداء إلى مستشفى العودة، و4 إلى مستشفى المعمداني، و8 إلى مستشفى الشفاء، وشهيدان إلى مستشفى ناصر.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,502، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,367 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.