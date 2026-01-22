نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: التعاون مع OECD يدعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 07:06 مساءً - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية للاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على دفع الشراكة الاستراتيجية قدمًا من خلال تعظيم الاستفادة من انخراط مصر في لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والعمل على استمرار تبادل المعرفة، بما يضمن بقاء التعاون متجاوبًا مع الفرص الناشئة، ويُمكّن مصر من الإسهام في النقاشات العالمية للسياسات والاستفادة منها.

جاء ذلك، في سياق لقاء وزيرة التخطيط والتنمية للاقتصادية والتعاون الدولي، ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري تحت شعار “روح الحوار”.

وخلال اللقاء، أعربت المشاط، عن تقدير جمهورية مصر العربية للشراكة القوية والمتطورة مع المنظمة، والتي تتجسد في كلٍ من برنامج مصر القُطري مع المنظمة، ومبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، مؤكدة عمق هذا التعاون الذي يعكس الالتزام المشترك بتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودعم الإصلاح المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما أعربت عن الامتنان بتولي دور الرئيس المشارك لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتيح لمصر الاضطلاع بدور بارز في تشكيل الحوار الإقليمي، وتعزيز التعلم من الأقران، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المستندة إلى إنجازات إصلاحية ملموسة، مؤكدة الحرص على الالتزام بتوجيه المسار الاستراتيجي للمبادرة بما يضمن استمرار انعكاسها لأولويات وتطلعات التنمية المتطورة في المنطقة.

وأشارت “المشاط”، إلى التعاون المُثمر في إطار البرنامج القُطري، والذي تم تمديده حتى يونيو 2026، موضحة أن البرنامج يمثل إطارًا لمواءمة أجندة التنمية الوطنية في مصر مع أفضل الممارسات الدولية، حيث يضم 35 مشروعًا عبر خمسة محاور موضوعية، تم تصميمها من خلال عملية تشاركية رفيعة المستوى، فضلًا عن كون البرنامج يجسد التزام مصر بملكية الإصلاح وتكامل السياسات.

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في التعاون بين مصر والمنظمة، أشادت المشاط، بجهود المنظمة في دعم أجندة الإصلاح في مصر، ومن بينها إعداد دراسة الإصدار الأول من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة سعي مصر للاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقارير التحليلية التي تصدر في إطار البرنامج القُطري، بهدف تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت، أن البرنامج القُطري يواصل تحقيق قيمة مضافة كبيرة لأجندة الإصلاح الوطنية في مصر، من خلال تقديم رؤى تتسق مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، معربة عن تطلعها إلى الإطلاق المرتقب لمراجعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عدد من المجالات الموضوعية الرئيسية، أبرزها: تعزيز سياسات الابتكار الوطنية وسياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة الموانئ، وحوكمة استثمارات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز السياسات الزراعية والأمن الغذائي، وذلك مع اقتراب البرنامج القُطري من محطاته النهائية.

