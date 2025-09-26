الرياض - كتبت رنا صلاح - يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة، الجمعة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعدا بالتنديد بداعمي قيام دولة فلسطينية، غداة تحذير من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أي محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية.

نتنياهو يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة اليوم

وبمناسبة قمة نظمتها فرنسا والمملكة العربية السعودية الاثنين بشأن مصير حل الدولتين، اعترفت نحو عشر دول من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا رسميا بدولة فلسطين مما أثار غضب إسرائيل.



وسبق وأكد أن حكومته ستوسع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ويذهب وزراء إسرائيليون يمنيون متطرفون إلى أبعد من ذلك ويطالبون بضم الضفة الغربية.