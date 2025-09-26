الرياض - كتبت رنا صلاح - أغلق مطار دنماركي لفترة وجيزة مجددا ليل الخميس الجمعة إثر إنذار ثان بوجود مسيرات، في ظل تصاعد القلق في كوبنهاغن التي تتحدث عن "هجوم هجين" مجهول المصدر يستهدف البلاد منذ مطلع الأسبوع.

إغلاق مطار في الدنمارك مؤقتا بعد إنذار بتحليق مسيرات

وأوضحت الشرطة الدنماركية أن المجال الجوي فوق مطار ألبورغ بشمال الدنمارك أُغلق مساء الخميس إثر رصد طائرات مسيرة في المنطقة قبل أن يُعاد فتحه عند الساعة 00:35 الجمعة بالتوقيت المحلي (22:35 ت غ الخميس).

وأجبر إغلاق المطار رحلة تابعة لشركة "كاي إل إم" من أمستردام على العودة، وتسبب في إلغاء رحلة للخطوط الجوية الإسكندنافية من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بحسب المواقع الإلكترونية لتتبع الرحلات والمواقع الخاصة بالشركات.

وحتى الآن، لم تؤكد السلطات رسميا وجود مسيّرات في الأجواء.

وتعيش البلاد حالة تأهّب بعد سلسلة من الحوادث الجوية بدأت منذ الاثنين.

وصرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديريكسن، في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، بأن البلاد كانت "ضحية لهجمات هجينة"، مشيرة إلى شكل من أشكال الحروب غير التقليدية.

وبينما لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية الجهة التي تقف وراء تلك الحوادث، قالت فريدريكسن إن روسيا هي "الدولة الرئيسية التي تشكل تهديدا لأمن أوروبا".

وعقب لقاء جمعه برئيسة الوزراء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده "للمساهمة في حماية المجال الجوي الدنماركي".

ومن المقرر أن تبحث دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عبر الفيديو الجمعة اقتراحا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإنشاء "جدار دفاعي" مضاد للمسيّرات.

وأفادت الشرطة الدنماركية برصد مسيرات في مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب) وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب الجوية في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.

وحلّقت مسيّرات مجهولة المصدر مساء الاثنين فوق مطاري كوبنهاغن وأوسلو في النروج المجاورة، ما تسبب في توقف حركة الطيران لساعات عدة.

ووصف وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن هذه الحوادث بأنها "تهديد منهجي" يقف وراءها "فاعل محترف".

وفي السياق نفسه، أعلنت النروج الخميس، توقيف رجل أجنبي كان يُشغّل مسيّرة بالقرب من مطار أوسلو الدولي، وتمت مصادرتها.

قمة أوروبية في كوبنهاغن

وتأتي هذه الحوادث بعد اختراق مسيّرات روسية المجالين الجويين البولندي والروماني منتصف أيلول، وكذلك دخول مقاتلات روسية الأجواء الإستونية في 19 من الشهر نفسه.

ومع ذلك، لم تربط السلطات الدنماركية حتى الآن بين تلك الحوادث والتطورات الأخيرة في أجوائها.

من جهتها، أعلنت موسكو أنها "ترفض بشدة" أي تلميح إلى ضلوعها في الأحداث بالدنمارك والتي وصفتها سفارتها في كوبنهاغن بأنها "استفزاز مدبر".

وتُعدّ الدنمارك من أبرز الداعمين لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي الذي بدأ في شباط 2022.

وفي ضوء التهديدات المتزايدة، أعلنت الحكومة الدنماركية عن عزمها شراء تجهيزات جديدة "لرصد المسيّرات وتحييدها".

وتستعد الدولة الاسكندنافية، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لاستضافة قادة الدول ورؤساء الحكومات في الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في قمة ستُعقد في العاصمة كوبنهاغن.

كما أجرت رئيسة الوزراء الدنماركية محادثات مع الأمين العام للناتو مارك روته، بشأن تعزيز أمن البلاد.

وفي الحوادث السابقة، قرر الجيش عدم إسقاط المسيّرات مبررا ذلك باعتبارات تتعلق بسلامة المدنيين، وفق ما أوضحه رئيس هيئة الأركان مايكل هيلدغورد.

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان الدنمارك عن شراء أسلحة دقيقة بعيدة المدى لأول مرة، بهدف تعزيز قدرتها على ضرب أهداف بعيدة، في ظل تقديرات تعتبر أن روسيا ستظل تشكل تهديدا "لسنوات مقبلة".