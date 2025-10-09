الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل 13 مدنيا على الأقلّ بغارة نسبت إلى قوات الدعم السريع على مسجد في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور في غرب السودان، وفق ما كشف شهود الخميس.

13 قتيلا بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان

وقال شاهد عيان "بعدما سقطت قذائف عصرا على مسجد حي أبو شوك، أخرجنا 13 جثة من تحت الدمار".



وأفاد أحد الناجين بأن 70 أسرة على الأقلّ تحتمي داخل سور المسجد "بعدما اقتحمت قوات الدعم السريع بيوتنا. بالأمس، سقطت قذائف مدفعية قتلت 13 شخصا وجرحت 20 ودمرت جزءا من المسجد" في المدينة المحاصرة منذ أكثر من سنة.