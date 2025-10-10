الرياض - كتبت رنا صلاح - انخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، مع تزايد التوترات الاقتصادية بين أميركا والصين وعدم اليقين بشأن التطورات السياسية في اليابان، ما أثر على ثقة المستثمرين.

الأسهم الآسيوية تنخفض مع تزايد التوترات الاقتصادية بين أميركا والصين

وتذبذب المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، وفقاً لمؤشر (إم إس سي آي) بين المكاسب والخسائر، وسجل في النهاية انخفاضاً بنسبة 0.4 بالمئة مع تلاشي مكاسب الأسبوع بعد تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة بشكل طفيف، وفقا لشبكة (سي إن إن).



وسجلت الأسهم في هونغ كونغ أكبر انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، بينما تراجع السوق الأسترالي بنسبة 0.1 بالمئة في ظل تقلبات أسواق السلع.



في كوريا الجنوبية ارتفعت الأسهم 1.4 بالمئة، موسعة مكاسب المؤشر الأفضل أداءً في المنطقة، بينما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1 بالمئة، بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً في جلسة الخميس، وسط شكوك حول قدرة رئيسة الوزراء المنتظرة سناي تاكايتشي على تكرار سياسات السوق الحرة للرئيس الراحل شينزو آبي.



وأضافت التوترات خروج حزب كومييتو من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة العامة اليابانية (إن أتش كي) يوم الجمعة.



وتراجعت الأسهم الصينية، حيث انخفض مؤشر (سي إس آي 300) بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن وسعت بكين يوم الخميس قيود تصدير العناصر النادرة، مشددة السيطرة على القطاع قبل محادثات بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.



فيما تراجع مؤشر توبكس الياباني 1.9 بالمئة، بعد أن أعرب وزير المالية كاتسونوبو كاتو عن قلقه بشأن "الحركات السريعة أحادية الجانب في سوق الصرف" التي أضعفت الين 3.5 بالمئة مقابل الدولار منذ انتخاب تاكايتشي.