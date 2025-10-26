الرياض - كتبت رنا صلاح - قطع مستوطنون، الأحد، عشــــرات أشــــجار الزيتون في قرية المنيا، جنوب بيت لحم.

مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بيت لحم

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن مستوطنين من "معالي عاموس" المقامة على أراضي الفلسطينيين، قطعوا أشجار زيتون مزروعة على مساحة تقدر بنحو دونمين في منطقة تُعرف بـ "القرم"، تعود للفلسطيني محمود جبارين.



وأضاف كوازبة أن مستوطنين هاجموا السبت المزارعين في المنطقة ذاتها، واعتدوا بالضرب المبرح على جبارين، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باعتقاله.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 165 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 141.



وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.



ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما تسببت باستشهاد 33 فلسطينيا، في الضفة.



كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.