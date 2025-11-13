الرياض - كتبت رنا صلاح - في استعراض لافت لقوته العسكرية، كشف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، يوم الأربعاء، عن جزء كبير من ترسانته المتطورة، في معرض أقيم بالعاصمة طهران.

إيران تستعرض ترسانتها وتعرض "غنائم" أمريكية بطهران

وسط حضور عام من الزوار ، عرضت القوة العسكرية مجموعة واسعة من صنائعها الحربية، شملت صواريخ باليستية مختلفة المدى وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار محلية الصنع وأخرى أميركية تم الاستيلاء عليها.

ترسانة صاروخية وفضائية

تضمن المعرض عرضا لأبرز ما وصلت إليه الصناعة الصاروخية الإيرانية.



فقد عرض صاروخ "فتاح" وصاروخ "خيبر شكن" "كاسر خيبر" ، إلى جانب صواريخ تعرف باسم "الخليج الفارسي" و "هرمز".

كما شمل العرض صواريخ أخرى مثل "بافه" ، وأنظمة "طبس" و "خرداد 3" المثبتة على قاذفات.

ولم يغب عن المشهد صواريخ "شهاب-2" و "سكود" التقليدية.

وفي إشارة إلى تطور البرنامج الفضائي للحرس الثوري، عرض أيضا حامل الأقمار الصناعية "قائم 100".

"غنائم" أمريكية وطائرات محلية.

خصص الحرس الثوري جناحا هاما للطائرات بدون طيار، وكان اللافت فيه هو عرض ما وصفته طهران بـ "الغنائم" الأميركية. فقد عرضت طائرة "RQ170" الشهيرة وطائرة "MQ1" ، وهي طائرات قالت إيران إنها "استولت عليها". كما عرض "حطام طائرة مسيرة أميركية" أخرى قيل إنها أسقطت.

إلى جانب ذلك، عرضت إيران طائراتها المحلية، بما فيها "شاهد 139" و "مهاجر 2". كما شمل العرض طائرة "سوخوي 22" ومروحية إيرانية الصنع من طراز "شاهد 285"، والتي أتيح للزوار الصعود إليها.

واختتم العرض بأنظمة دفاع جوي مضاد للطائرات ورادار "كاوش" الاستخباراتي.

رسائل على "ذو الفقار".

لم يكن المعرض مجرد استعراض للمعدات، بل حمل أيضا رسائل سياسية وإيديولوجية واضحة.

فقد أتيح للجمهور التفاعل مع المعدات، حيث قام عدد من الزوار بكتابة عبارات وشعارات على هيكل صاروخ "ذو الفقار" الإيراني.

وأظهرت لقطات مقربة إحدى هذه الكتابات باللغة الفارسية، والتي حملت عبارة: "الموت لإسرائيل".