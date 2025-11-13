السيسي يهنئ الرئيس محمود عباس بذكرى العيد الوطني لدولة فلسطين

الرياض - كتبت رنا صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني لدولة فلسطين، مؤكّدًا في برقيته تقدير مصر حكومةً وشعبًا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني، وحرصها الدائم على دعم القضية الفلسطينية العادلة.

وجاء في البرقية تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل جهودها المكثفة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقرار والتنمية.

كما أوفد الرئيس السيسي، السيد محمد يحيى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية، ونقل تحيات القيادة المصرية إلى القيادة الفلسطينية، وتمنياتها بدوام التقدم والرخاء للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التهنئة في إطار ما توليه مصر من اهتمام بالغ بتوطيد العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، وتأكيدًا لدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والمصالحة الوطنية، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.