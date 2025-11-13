الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة حصول جميع المواطنين على تطعيم الإنفلونزا هذا العام، مشيرًا إلى أن فيروس الإنفلونزا نشط جدًا خلال الموسم الحالي.

الصحة: القضاء على شلل الأطفال والتراكوما.. ونوصي بتطعيم الإنفلونزا هذا العام لارتفاع نشاط الفيروس

وأوضح قنديل أن مصر تحرص على تنفيذ برنامج التطعيم الروتيني للأطفال، وتضم فرق عمل مدرّبة ومنظومة متكاملة للوقاية والاستجابة، مؤكدًا أن الدولة نجحت في القضاء على شلل الأطفال، وكانت أول دولة تسيطر على فيروس الالتهاب الكبدي “بي”، كما قضت على الفلاريا والملاريا وفيروس “سي” والحصبة والحصبة الألمانية، إضافة إلى القضاء على مرض التراكوما المسبب للعمى، حيث حصلت مصر أمس على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها التام من المرض، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن تميز مصر في السيطرة على مقاومة المضادات الحيوية.

من جانبه، قال الدكتور عبد الحكيم الواعد، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن أكثر من 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان منقولة من الحيوان، مؤكدًا أهمية تعزيز نهج “الصحة الواحدة” الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مع التركيز على الدول الأكثر عرضة لتفشي الأمراض الحيوانية المنشأ.

وأشار إلى أن الفاو تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات البيئة على تطوير آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، والاستثمار في الوقاية والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الأوبئة عالميًا.