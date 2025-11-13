الرياض - كتبت رنا صلاح - أعادت سوريا، الخميس، افتتاح سفارتها في لندن بعد 13 عاما من الإغلاق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بريطانيا.

سوريا تعيد افتتاح سفارتها في لندن بعد 13 عاما

جاء ذلك وفق ما أعلنه الشيباني في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأرفق الشيباني تدوينته بصورة له وهو يحيي عددا من الحضور من شرفة السفارة إلى جانب علم بلاده.

وقال: "بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيماوي، نعيد اليوم افتتاح السفارة السورية في لندن. سوريا تعود إلى العالم بهويتها الحرة".

وجاء الإغلاق بعد قرار الحكومة البريطانية طرد سفير دمشق آنذاك، سامي الخيمي، في شهر مايو/ أيار 2012، احتجاجا على تصاعد العنف في سوريا.

وقبيل ذلك القرار، كان السفير الخيمي قد غادر لندن فعليا في أواخر عام 2011، بعد استدعائه من قبل دمشق.

وفي مايو 2012، طردت بريطانيا بشكل جماعي جميع الدبلوماسيين السوريين المتبقين، بمن فيهم القائم بالأعمال، وكانت هذه هي الخطوة النهائية لإغلاق البعثة.

وأغلقت بريطانيا سفارتها في دمشق وسحبت جميع الموظفين والدبلوماسيين في مارس 2012، بأمر من وزير الخارجية آنذاك، وليام هيغ، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني في العاصمة السورية وتصاعد أعمال العنف، ولم يعد فتحها.

والأربعاء، توجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى المملكة المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين بريطانيين، وفق بيان سابق لإدارة الإعلام في الوزارة.

ولم تحدد الإدارة أجندة الزيارة، إلا أنها تأتي في إطار سعي الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية جراء سياسات النظام المخلوع، والبدء في فتح قنوات اتصال رسمية مع الدول الغربية الكبرى.

ومما يعطيها أهمية استراتيجية أنها تأتي بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، ما يؤكد رغبة سوريا في تحقيق نقلة نوعية لعلاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا