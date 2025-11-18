الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد فلسطينيان من الخليل، مساء الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبيّ بيت لحم.

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بيت لحم

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية بلغتها، باستشهاد الشاب عمران إبراهيم عمران الأطرش (18 عاما) من مدينة الخليل، والشاب وليد محمد خليل صبارنة (18 عاما) من بلدة بيت أمّر، بعد إطلاق الاحتلال النار عليهما جنوبيّ بيت لحم.



وكانت مصادر فلسطينية، أشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شبان عند مفترق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم.