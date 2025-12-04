الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة البث الهولندية أفروتروس اليوم الخميس أن هولندا ستقاطع مسابقة يوروفيجن 2026، وذلك احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.

هولندا تقاطع يوروفيجن 2026 احتجاجًا على مشاركة إسرائيل

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في اتحاد البث الأوروبي أن أعضاء الاتحاد قرروا عدم الدعوة إلى التصويت على مشاركة إسرائيل، ما يعني أنها ستظل قادرة على المشاركة، رغم تهديد بعض الدول بالمقاطعة بسبب حرب غزة. أعلنت هيئة البث الهولندية أفروتروس اليوم الخميس أن هولندا ستقاطع مسابقة يوروفيجن 2026، وذلك احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في المسابقة.



