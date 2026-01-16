اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النجمة ضد الفتح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 09:29 مساءً - يستعد نادي النجمة لاستضافة نظيره نادي الفتح عصر اليوم الجمعة، في مواجهة هامة يحتضنها ملعب "نادي النجمة" ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2026.

يدخل النجمة اللقاء وهو يتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر برصيد نقطتين فقط، حيث يعاني الفريق من صعوبات بالغة هذا الموسم ولم يتمكن من تحقيق أي انتصار حتى الآن.

في المقابل، يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز للتقدم نحو المناطق الدافئة وتعزيز موقعه في وسط الجدول.

موعد مباراة النجمة ضد الفتح

تقام المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 03:40 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 04:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

الساعة 05:40 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط.

القنوات الناقلة لمباراة النجمة ضد الفتح

يمكنكم متابعة أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة Thmanyah الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي لهذا الموسم رقمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.