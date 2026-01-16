حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 09:29 مساءً - تبدأ اليوم مواجهة قوية من بين مواجهات دوري روشن للمحترفين موسم 2025/2026 الجولة 16 والتي تجمع بين الاتحاد والاتفاق على أرضية ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويسعى الاتحاد في تلك المباراة إلى تحقيق فوز محقق يُكمل به الـ 3 انتصارات الأخيرة على خصمه الاتفاق، إليك في الفقرات التالية كل ما تود معرفته عن مباراة الاتفاق والاتحاد الليلة.

يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق الأسطورة اليوم في دوري روشن بجودة عالية الدقة hd بدون تقطيع

يهدف الاتحاد في مباراة اليوم أمام الاتفاق إلى حصد النقاط الثلاثة التي تؤهله للتقدم في جدول الترتيب بعدما خيّب آمال جمهوره في الجولات الأخيرة، إذ يحتل الآن المركز السادس في ترتيب الدوري، ويليه في المركز السابع الاتفاق.

ما موعد مباراة الاتحاد والاتفاق؟

موعد المباراة اليوم الجمعة 16 يناير 2026.

تبدأ صافرة المباراة في 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية.

تكون في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

تبدأ الصافرة في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

سجل المواجهات بين الاتحاد والاتفاق

تمكن اتحاد جدة من الفوز في آخر مباراتين أمام خصمه الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، ويتطلع في مباراة اليوم إلى تحقيق انتصار ثالث.

وقد استطاع الاتحاد أن يُسجل 7 أهداف في آخر مواجهتين ضد الاتفاق، بينما حصل الاتفاق على أكبر عدد من ركلات الجزاء أمام الاتحاد في دوري روشن، وآخر 3 ركلات منها كانت على أرض الاتحاد.

ترتيب الاتحاد والاتفاق في جدول الدوري السعودي

يحتل اتحاد جدة المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وقد حصل على 27 نقطة خلال الـ 15 جولة السابقة، فيما يحتل الاتفاق المركز السابع في جدول الدوري برصيد لم يتجاوز 22 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي وستعمل على نقل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم على شاشتها "ثمانية 1"، كما يُتاح للمتابعين مشاهدة المباراة على تطبيق ثمانية.